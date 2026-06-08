Der 6.6.2026 war offenbar für mehrere Paare ein begehrtes Hochzeitsdatum. Auch Wolfgang und Gabriela Porsche feierten am Wochenende - mit dabei waren auch zahlreiche prominente Gäste.

dpa 08.06.2026 - 12:29 Uhr

Palma - Gabriela und Wolfgang Porsche haben - genau ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung - ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert. Der Anwalt des Paares, Christian Schertz, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Porsches am vergangenen Wochenende im Familien- und Freundeskreis ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert hätten. Der Porsche-Aufsichtsratschef (83) und seine Partnerin (63) hatten am 6. Dezember in Salzburg standesamtlich geheiratet.