Ein Mann soll Anfang 2023 in einem Mercedes mit bis zu 300 Stundenkilometern vor der Polizei geflüchtet sein. Am Amtsgericht Ludwigsburg legte der Mann ein Geständnis ab, doch ihm droht weiterer juristischer Ärger.

Sebastian Steegmüller 06.12.2024 - 16:46 Uhr

Um sich nach Mitternacht einer Verkehrskontrolle zu entziehen, wendet ein Autofahrer auf der B 10 bei Neuwirtshaus. Vorbei an mehreren schockierten Verkehrsteilnehmern entfernt sich der Sportwagen – ein Mercedes AMG GT 63 S – mit Lichthupe von der Kontrollstelle. Auf der richtigen Seite rast er im Anschluss über die A 81 bis nach Mundelsheim, dort fährt er von der Autobahn ab und wendet, um wieder Kurs in Richtung Stuttgart zu nehmen. Im Lauf einer langen Verfolgungsjagd gelingt es Polizeibeamten sich vor den 639 PS starken Boliden zu setzen, der Aufforderung ihnen an der Ausfahrt Ludwigsburg-Süd zu folgen, kommt der Fahrer jedoch nicht nach. Stattdessen drückt er aufs Gas. Am Bosch-Parkhaus an der Messe gelingt es ihm, zahlreiche Streifenwagen – 41 waren insgesamt im Einsatz – und einen Polizei-Hubschrauber abzuhängen. Mutmaßlich mit bis zu 300 Stundenkilometern rast er über die A 8 bis nach Mühlhausen im Täle, dort stellt er den Mercedes nach einer rund 120 Kilometer langen Flucht ab und verschwindet zu Fuß in der Dunkelheit.