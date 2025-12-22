Nicht im Free-TV - wo der Afrika-Cup zu sehen ist

Seit Sonntag ist der Afrika-Cup in vollem Gange. Wo alle Spiele live empfangbar sind, erfahren Sie hier.

Cedric Stedler 22.12.2025 - 14:00 Uhr

Vom 21. Dezember bis zum 18. Januar findet der diesjährige Afrika-Cup statt. Vom VfB Stuttgart ist Bilal El Khannouss dabei. Der Marokkaner war mit seinem Team schon am Sonntag das erste Mal gefordert und gewann das Eröffnungsspiel gegen die Komoren mit 2:0. Dieses Spiel war noch frei empfangbar auf Youtube zu sehen – für alle weiteren Spiele ist indessen ein kostenpflichtiges Abo nötig.