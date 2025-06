Deutschlands Jungfußballer treffen im Endspiel der EM auf England. Aus Sicht von Sportdirektor Rudi Völler ist es ein würdiges Duell. Für den Bundestrainer hat er „noch ein Kärtchen“.

red/dpa 26.06.2025 - 09:58 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft will die Europameisterschaft in der Slowakei mit dem vierten EM-Titel krönen. „Man ist jetzt im Finale und will dann logischerweise auch Europameister werden“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem 3:0 der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes im Halbfinale gegen Frankreich.