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  6. Wein, Fisch und mehr – Mit dem Oldiebus auf Genuss-Tour durchs Bottwartal

Mit Weinerlebnisführer Wein, Fisch und mehr – Mit dem Oldiebus auf Genuss-Tour durchs Bottwartal

Mit Weinerlebnisführer: Wein, Fisch und mehr – Mit dem Oldiebus auf Genuss-Tour durchs Bottwartal
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Impressionen eines kulinarischen und lehrreichen Nachmittags: mit dem Oldtimerbus samt Fischspezialitäten und Wein durchs Bottwartal und darüber hinaus. Foto: Sandra Lesacher

Fisch und Wein gehen wunderbar zusammen. Wie gut, haben Genießer bei einer leckeren und lehrreichen Gourmet-Tour im Bottwartal erlebt.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Was versteht man unter einem Zukunftswein? Wie schmeckt eigentlich Stör? Und passen Erdbeeren zu Fisch? Lehrreich war sie, die Fisch-Gourmet-Tour mit dem Oldtimerbus. Aber auch kurzweilig, fröhlich und einfach nur lecker. Ein bezaubernder Genuss-Ausflug in mehreren Akten:

 

Am Bahnhof in Marbach haben sich die meisten zum ersten Mal gesehen, jetzt sitzen gut zwei Dutzend Menschen zusammen im Oldtimerbus und knattern durch die Landschaft. Noch ein bisschen verhalten beginnen erste Gespräche, Weinerlebnisführer Günther „Tom“ Lohfink erzählt erste wissenswerte Details über die Tour und den Wein.

Sekt am Galgen

Angekommen am Aussichtspunkt Galgen lockert ein Gläschen Schaumwein die Stimmung, es ist ein Riesling Sekt der Marbacher Weingärtner. Dazu passen die edlen Fisch-Häppchen, die Renate Lohfink und Elke Blank kredenzen. Es gibt zweierlei Fischbrötchen und Flädle-Rädle mit geräuchertem Lachs und Frischkäse.

Nebenbei erfährt das weininteressierte Publikum, wie man Sektflaschen perfekt öffnet, wie das kleine Drahtkörbchen oben am Korken heißt (Agraffe) und wie man formvollendet über die geruchlichen und geschmacklichen Nuancen von Wein und Co. parliert. „Ziel des heutigen Tages ist, dass ihr g’scheiter heimkommt als ihr gekommen seid“, sagt Günther Lohfink.

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Er und seine Frau sind seit 15 Jahren Weinerlebnisführer und bieten seither die verschiedensten Touren zum Thema an. „Fisch und Wein“ hatten sie schon eine Weile im Repertoire, doch da sollte noch eins draufgesetzt werden. So entstand die „Fisch-Gourmet-Tour mit dem Oldiebus“.

Auf abgelegenen Wegen, auf denen sonst keiner fährt, geht es von Marbach aus durch die Weinberge gen Bottwartal und noch weiter. Der Vier-Zylinder-Turbodiesel – ein Nachbau eines Mercedesbusses aus dem Jahr 1927 – wird von Manfred Heinzmann gesteuert. Das Tempo ist gemächlich. „Das Gefühl von Langsamkeit macht das Oldtimer-Fahren aus“, sagt er.

Forellensalat mit Aussicht

Die nächste Station ist der Föhrenberg bei Kleinaspach. Dort wartet neben fantastischer Aussicht wenig überraschend ein leckeres Glas Wein („Naturtalent“ vom Weingut Fotsthof) und ein weiteres Fisch-Schmankerl. Es ist ein Salat aus geräucherter Forelle und allerlei Gemüse und Kräutern, der sich ganz prima mit der Cuvée aus Zukunftsreben versteht.

Mit Zukunftsreben sind in diesem Fall übrigens Piwis, also pilzwiderstandstandsfähige Rebsorten, gemeint. Sie sind besonders resistent gegen Krankheiten. Dadurch brauchen die Wengerter weniger Pflanzenschutzmittel. Im „Naturtalent“ sind die Piwis Souvignier Gris und Cabernet Blanc.

Mit Zukunftswein und Forellensalat die Aussicht vom Föhrenberg genießen. Foto: Sandra Lesacher

Weil der Salat in einem Gläschen serviert wird, gibt es für die Teilnehmer praktische Umhängebeutel, um das Weinglas derweil zu verstauen. Und so genießen die Teilnehmer Fisch und Wein und den Blick in die Umgebung. „Da musst net nach Mallorca, das ist wie Urlaub hier“, sagt einer.

Weiter geht die muntere Fahrt. Auch im Bus gibt es Halterungen für die Weingläser. Man ist in fröhliche Gespräche versunken, die Landschaft zieht vorbei. Zwischendurch erklärt Günther Lohfink, wo welcher Wein wächst und was sonst noch draußen zu sehen ist.

Erdbeeren am Fischteich

Dann naht das Ziel der Reise: der Fischteich nahe der Unteren Ölmühle zwischen Gronau und Prevorst. Hier, irgendwo im Nirgendwo, haben Nicole und Thorsten Schüller ihre Fischzucht „Forelle und mehr“. Sie haben schon auf den Oldtimerbus und seine Passagiere gewartet – mit einer Kreation, die aufhorchen lässt: auf kleinen Löffeln sind gepfefferte Erdbeeren mit Forellenmus angerichtet.

Alle verkosten gespannt – und nicken dann angetan. Diese Kombi aus Erdbeeren und Fisch schmeckt wunderbar und genauso passt auch der Pét Nat, der Petillant Naturel aus Souvignier Gris vom Weingut Schüle dazu.

Eine Rose vom kaltgeräucherten Saibling mit Kartoffelröstinchen - sehr fein! Foto: Sandra Lesacher

Aber das war erst der Start in das Menü. Es folgt eine Rose aus kalt geräuchertem Saibling mit Sahnemeerrettich und köstlichen Kartoffelröstinchen als Vorspeise und gegrillte Filetstücke vom Stör mit Rosmarinkartoffeln und buntem Salatbouquet zum Hauptgang. Letzterer wird vom Rosé des neuen Weinbergwerks begleitet. Zur Vorspeise gab es ein Duo vom Weingut ExNicrum, den Weißburgunder Tradition und den Weißburgunder Mineral, Letzterer im Granitfass gereift – eine spannende Nummer und ein ebenso spannender Vergleich zweier – eigentlich gleicher – Weine.

Spannend und sehr fein ist übrigens auch der Stör. Sein weißes, festes Fleisch erinnert mehr an Kalb als an einen „klassischen“ Fisch. Thorsten Schüller hat ihn nur minimal gewürzt. „Wenn der Fisch frisch ist, ist weniger mehr“, sagt er.

„Ich würde so gern noch weiterfahren“

Die Tour endet mit einem Himbeer-Schäumle und einem Gin-Mousse, die Renate Lohfink gezaubert hat. Dann heißt es Abschied nehmen. Auf der Heimfahrt spricht einer der Teilnehmer den Satz, der vielen auf dem Herzen liegen dürfte: „Ich würde so gern noch weiterfahren.“

Nicht an diesem Tag, aber vielleicht an einem anderen. Um die 30 Touren veranstaltet das Weinerlebnisführer-Ehepaar Lohfink pro Jahr, viele, viele weitere ihre zahlreichen Kollegen in der ganzen Region.

Weitere Infos unter: www.weinerlebnistour.de .

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