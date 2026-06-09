Mit Weinerlebnisführer Wein, Fisch und mehr – Mit dem Oldiebus auf Genuss-Tour durchs Bottwartal
Fisch und Wein gehen wunderbar zusammen. Wie gut, haben Genießer bei einer leckeren und lehrreichen Gourmet-Tour im Bottwartal erlebt.
Fisch und Wein gehen wunderbar zusammen. Wie gut, haben Genießer bei einer leckeren und lehrreichen Gourmet-Tour im Bottwartal erlebt.
Was versteht man unter einem Zukunftswein? Wie schmeckt eigentlich Stör? Und passen Erdbeeren zu Fisch? Lehrreich war sie, die Fisch-Gourmet-Tour mit dem Oldtimerbus. Aber auch kurzweilig, fröhlich und einfach nur lecker. Ein bezaubernder Genuss-Ausflug in mehreren Akten: