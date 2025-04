Die Stadt Ludwigsburg hat eine kleine Taskforce aufgestellt, um Fragen und Beschwerden zur Grundsteuerreform aufzufangen. Viele Anrufer waren verzweifelt – einige wenige aber voller Freude.

Emanuel Hege 10.04.2025 - 14:59 Uhr

Die Grundsteuerreform hat in Ludwigsburg nicht nur für Diskussionen, sondern auch einen enormen Verwaltungsaufwand gesorgt. Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Ludwigsburg haben in dieser Woche Zahlen der Arbeit einer Taskforce präsentiert, die in den vergangenen Wochen Tausende, teils hochemotionale Mails und Anrufe beantwortet hat. Die Zahlen zeigen auch: Die Reform ist keine Goldgrube für Städte und Gemeinden.