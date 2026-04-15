Die Polizei fahndet in Pforzheim nach einem Tankstellenräuber. Erfolg hat sie nicht - aber schon tags darauf den Verdächtigen im Haus.

red/dpa/lsw 15.04.2026 - 12:49 Uhr

Am Tag nach seinem mutmaßlichen Überfall auf eine Pforzheimer Tankstelle hat sich ein Jugendlicher der Polizei gestellt. Deren Angaben zufolge kam der 17-Jährige am Dienstag mit Bargeld auf ein Revier, bei dem es sich um die Beute handeln soll. Ermittler stellten in seiner Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe - ein kürzeres unscharfes Schwert - sicher. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche vorläufig entlassen.