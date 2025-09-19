Die Leiche wurde nahe einer Pferderennbahn in Mannheim entdeckt. Schon vor der Tat soll die Hauptangeklagte das Opfer gepeinigt haben.
19.09.2025 - 17:17 Uhr
Weil sie ihre Mitbewohnerin im Streit tötete, hat das Landgericht Mannheim eine Frau zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb Jahren verurteilt. Es sprach die 38-Jährige des Totschlags schuldig, wie ein Sprecher mitteilte. Einen mitangeklagten 37-Jährigen verurteilte es zu zwei Jahren und neun Monaten wegen versuchter Strafvereitelung. Er soll den Leichnam in ein Waldstück nahe der Mannheimer Pferderennbahn gebracht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.