Mitgereiste Fans jubeln TSV Flacht: Die Blaubären feiern den ersten Bundesliga-Sieg
Nach sechs Niederlagen feiert Aufsteiger TSV Flacht mit einem 3:1 in Hamburg den Premierenerfolg in der ersten Liga – die mitgereisten Fans sind begeistert.
Der Nikolaustag des Jahres 2025 wird einen ganz besonderen Ehrenplatz in der Vereinsgeschichte des TSV Flacht erhalten: An diesem Samstag gewann der Neuling sein erstes Spiel in der Volleyball-Bundesliga der Frauen – Mitaufsteiger ETV Hamburg wurde in dessen Halle mit 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:16) geschlagen.