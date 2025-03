Der Mitgliederschwund in den Kirchen in Deutschland setzt sich fort. Im vergangenen Jahr lag die Zahl erneut im siebenstelligen Bereich.

red/epd/KNA 27.03.2025 - 12:37 Uhr

Die beiden großen Kirchen haben im vergangenen Jahr zusammen mehr als eine Million Mitglieder verloren. Wie aus am Donnerstag von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Zahlen hervorgeht, gehörten Ende 2024 noch 37,8 Millionen Menschen einer der beiden Kirchen an, knapp 18 Millionen davon der evangelischen, 19,8 Millionen der katholischen Kirche. 2023 waren insgesamt noch 38,9 Millionen Menschen Mitglied einer der Kirchen. Die Zahl der Kirchenaustritte ging 2024 allerdings leicht zurück.