Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart bietet den jungen Urlaubern in den Sommerferien verschiedenste Mitmachangebote an. „Die schulfreie Zeit bietet sich perfekt an, um die Artenvielfalt der Wilhelma zu entdecken“, erklärt der Stuttgarter Zoo-Sprecher Birger Meierjohann. Bei dem vielfältigen Ferienprogramm gibt es für die kleinen Besucherinnen und Besucher viel zu lernen über den Zoo, in dem 11000 Tiere leben, 1200 Arten vertreten sind und es 8500 Pflanzenarten gibt.

Reisen nach „Down Under“ Der erste Urlaubstipp führt nach Australien zur Terra Australis, die vor einem Jahr eröffnet wurde und in der inzwischen elf verschiedene australische Tierarten leben, die beliebten Koalas mitgezählt. Am 30. und 31. Juli und am 8. August lädt der Stuttgarter Zoo ein, zunächst in der Wilhelmaschule den fünften Kontinent zu entdecken. Besondere Aktionen finden hier jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Unter dem Motto „Down Under“ reisen die Zoopädagoginnen und -pädagogen mit den Kindern in die faszinierende Tierwelt des Roten Kontinents und basteln Beschäftigungsspielzeuge für die Beuteltiere. Was diese damit anstellen, können sie anschließend selbst beim Besuch im Nachttierbereich der Terra Australis sehen. Auch die Pflanzenwelt kommt nicht zu kurz. So lernen die Kinder, wie man eine Macadamianuss knackt oder was am Eukalyptus so intensiv riecht. Das Angebot richtet sich für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren. Es kostet 25 Euro, der Eintritt ist inbegriffen.

Lesen Sie auch

Fell und Federn der Tiere entdecken Unter dem Motto „Fell und Federn“ geht es am 7., 9. und 14. August von 9 bis 12 Uhr um die Hautbedeckung der Tiere: Manche tragen ein Fell, andere Federn oder gar Schuppen. Die Kinder lernen, welche Funktion die „Kleidung“ verschiedener Tiergruppen hat. Dabei werden auch einige Zoobewohner in der Wilhelma gemeinsam genauer beobachtet. Danach gestalten die Kinder ihr eigenes Sammelalbum, in das Federn, Fell und Schuppen eingeklebt werden. Das Angebot ist für Kinder von sechs bis acht Jahren und kostet 20 Euro, Eintritt inbegriffen.

Ein Tag am Meer In die Welt der Ozeane abtauchen, das geht beim „Tag am Meer“ am 22., 27. und 29. August von 10 bis 15.30 Uhr. Dazu gehören ein Crashkurs zum Bestimmen von tropischen Fischen, Begegnungen mit Seestern, Seeigel und Hai und ein Blick hinter die Kulissen des Aquariums. Die Kinder erfahren, warum Plastikmüll eine Gefahr für die Lebewesen im Meer, aber auch an Land darstellt. In der Wilhelmaschule wird zudem Meeresdeko gebastelt, die als Andenken mit nach Hause genommen werden kann. Zum Abschluss des Tages am Meer schauen sich alle die Fütterung der Seelöwen an. Das Angebot ist für Kinder von sieben bis zehn Jahren und kostet für 25 Euro inklusive Eintritt.

In der Terra Australis leben elf Tierarten, darunter die Fuchskusus. Foto: Wilhelma/ Stuttgart

Raubtiere wie der Gepard beeindrucken mit ihrem gefleckten Fell. Foto: Wilhelma Stuttgart

Begegnungen mit farbenfrohen Fischen im Aquarium Foto: Wilhelma Stuttgart

Anmeldung Die Teilnehmerzahl ist pro Termin auf zwölf Kinder begrenzt. Anmeldungen unter der Telefonnummer 0711/5402-136. Weitere Informationen gibt es unter unter www.wilhelma.de/sommerferienprogramm.