Die Stadt Esslingen hat beschlossen, die Mittagsruhe abzuschaffen. In den Sozialen Medien gibt es dafür von manchen Lob – aber auch deutliche Kritik.

Esslingen schafft die Mittagsruhe ab. Damit dürfen nicht-gewerbliche Haus- und Gartenarbeiten, die andere stark belästigen können, an Werktagen auch außerhalb der bislang geltenden Zeiten durchgeführt werden. Verboten bleiben die Arbeiten lediglich zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Die Stadt möchte mit dem Wegfall der Regel Bürokratie abbauen, sagt die Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar.

Wenn die Mittagsruhe nicht mehr gelte, sei die Stadt nicht mehr für Anfragen zur Streitschlichtung zuständig. Während sich Grüne, SPD, die Freien Wähler und „WIR und Sportplätze erhalten“ im Gemeinderat für die Abschaffung aussprachen, kritisierten CDU und FDP die Änderung. In den Sozialen Medien wird über das Für und Wider ebenfalls mannigfaltig diskutiert.

Mittagsruhe in Esslingen? „Macht Sinn.“

Hunderte Userinnen und User kommentieren unter unseren Beiträgen zu dem Thema. „Wir mussten unsere Nachbarn öfters ermahnen, da sie die Einzigen waren, die in der Mittagspause anfingen zu mähen. Das bedeutete für uns von 8 bis 20 Uhr durchgehend Lärm. Danke Esslingen, dass es jetzt legal ist“, schreibt ein Esslinger frustriert. Eine Userin ergänzt: „In dieser stressigen Welt ist es umso wichtiger, diese kleinen Ruhepausen einzuhalten. Esslingen verliert immer mehr an Lebensqualität!“

Konkreter wird dieser Kommentator: Ruhe diene der Regeneration und reduziere Stress, gerade in der eng besiedelten Stadt. „Neben Senioren und Kindern gibt es viele Menschen, die krank sind, sensibler auf Lärm reagieren oder im Schichtdienst arbeiten, für die eine verlässliche Pause eben auch Sinn macht.“ An anderer Stelle herrscht zuvorderst Verwirrung. „Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt“, schreiben mehrere User. Ein Zeichen dafür, dass die Mittagsruhe überholt ist? Diese Meinung findet sich auch in den Kommentaren: „In meiner Kindheit in ländlicher Gegend durfte man als Kinder während dieser Zeit kaum vor die Türe, weil sich dann sofort der Nachbar beschwert hat, es wäre zu laut. Zumindest in der Innenstadt ist diese Ruhezeit doch eh Quatsch, dafür ist es viel zu belebt.“

Schlafen? Schwierig, wenn der Nachbar den Rasen mäht. Foto: picture alliance / dpa Themendienst

Mittagsruhe in Esslingen ist Geschichte

Der Esslinger Denis Kegreiß stimmt dem zu und argumentiert wie einige andere auch, dass viele Menschen sowieso arbeiteten, wenn die Mittagsruhe gelte. „Und viele haben – wenn sie mal frei haben – dann Zeit sich allem zu widmen und müssen nicht auf gewisse Zeitfenster warten. Völlig in Ordnung. Diese Ruhezeiten sind ein Relikt.“ Dem Argument widerspricht eine Userin deutlich: Nicht alle Menschen arbeiteten außerhalb, viele kämen zum Essen nach Hause, seien in Teilzeit oder im Homeoffice beschäftigt, sagt sie. „Früher haben auch alle gearbeitet. In der Mittagspause finde ich es wichtig dass man seine Ruhe hat - von der Arbeit und vom Lärm.“

In der Realität gebe es diese Rücksichtnahme allerdings ohnehin kaum, sagt ein Kommentator. „Da hält sich doch sowieso keiner dran.“ Auch gewerblicher Lärm bleibe erlaubt, „also ist das jetzt nur konsequent“. Den Diskussionen im Gemeinderat oder in den Sozialen Medien zum Trotz steht sowieso fest: Die Mittagsruhe in Esslingen ist Geschichte.