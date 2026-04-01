Die Stadt Esslingen hat beschlossen, die Mittagsruhe abzuschaffen. In den Sozialen Medien gibt es dafür von manchen Lob – aber auch deutliche Kritik.
01.04.2026 - 05:00 Uhr
Esslingen schafft die Mittagsruhe ab. Damit dürfen nicht-gewerbliche Haus- und Gartenarbeiten, die andere stark belästigen können, an Werktagen auch außerhalb der bislang geltenden Zeiten durchgeführt werden. Verboten bleiben die Arbeiten lediglich zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Die Stadt möchte mit dem Wegfall der Regel Bürokratie abbauen, sagt die Ordnungsbürgermeister Yalcin Bayraktar.