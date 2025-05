Elektronisch, biometrisch, kontrolliert: Ein neues Einreisesystem soll künftig alle Bewegungen von Nicht-EU-Bürgern im Schengen-Raum dokumentieren.

jbr/dpa 19.05.2025 - 20:35 Uhr

– Um irreguläre Migration besser zu kontrollieren, will die EU den Weg für ein neues elektronisches Einreisesystem freimachen. Vertreter des Europaparlaments und der Regierungen der Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel auf einen schrittweisen Start des sogenannten Entry/Exit-Systems (EES), hieß es in einer Mitteilung. Das System soll künftig automatisch erfassen, welche Nicht-EU-Bürger in einen EU-Mitgliedstaat ein- oder ausreisen – mit biometrischen Daten wie Fingerabdrücken und Gesichtsbildern.