Mit Schwertgeklirr und bunten Marktständen lässt Poppenweiler das Mittelalter lebendig werden – und blickt dabei zugleich auf 50 Jahre als Teil Ludwigsburgs zurück.

Nicole Töppke 12.07.2025 - 19:38 Uhr

Das metallische Scheppern der aufeinandertreffenden Schwerter schallt am Samstagnachmittag über den Festplatz in Poppenweiler. Auch Oberbürgermeister Matthias Knecht mischt mit und lässt sich von Ritter Tormod von Gotland in die Kunst des Schwertkampfes einführen.