Ein Motorradfahrer gerät im Kreis Biberach in den Gegenverkehr und stößt mit einem Auto zusammen. Knapp zwei Wochen später stirbt er im Krankenhaus.

red/dpa/lsw 15.07.2024 - 11:42 Uhr

Ein 56-Jähriger ist nach einem Motorradunfall im Kreis Biberach im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann am Freitag dort an seinen schweren Verletzungen. Den Angaben nach war der 56-Jährige Anfang Juli aus unbekannter Ursache in Mittelbiberach am Ausgang einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort sei er dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.