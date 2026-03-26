Viele Frauen klagen nach der Zeitumstellung über Beschwerden wie Schlafprobleme und Gereiztheit – deutlich mehr als Männer, zeigt eine neue Umfrage.
26.03.2026 - 05:00 Uhr
Hamburg - Frauen berichten einer Umfrage zufolge häufiger über Schlafstörungen oder Gereiztheit nach der Zeitumstellung. 38 Prozent der Frauen gaben in einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit an, schon einmal gesundheitliche Beschwerden nach dem Dreh an der Uhr verspürt zu haben. Bei den Männern sind es 22 Prozent.