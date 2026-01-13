Neuzugang Chema startete beim VfB Stuttgart fulminant, muss momentan aber wieder für Atakan Karazor Platz machen. Trainer Sebastian Hoeneß ordnet die Situation ein.
13.01.2026 - 12:00 Uhr
Zu Beginn der Saison legte Neuzugang Chema einen regelrechten Heißstart hin. Der aus dem Nachwuchs von Real Madrid nach Stuttgart gewechselte Spanier absolvierte eine Top-Vorbereitung und erzielte beim 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach am zweiten Spieltag prompt den Siegtreffer. Einiges deutete darauf hin, dass er Kapitän Atakan Karazor, an der Seite von Angelo Stiller auf der Doppel-Sechs im defensiven Mittelfeld gesetzt, eher über kurz als über lang verdrängen würde.