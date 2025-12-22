 
  Titelträume – Atakan Karazor denkt gleich an zwei Trophäen

Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart Titelträume – Atakan Karazor denkt gleich an zwei Trophäen

Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart: Titelträume – Atakan Karazor denkt gleich an zwei Trophäen
1
Der Kapitän weist beim VfB Stuttgart die Richtung: Atakan Karazor Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dem Kapitän hat die Wachablösung gedroht. Nun hat sich der 29-Jährige vor der Weihnachtspause zurückgekämpft und formuliert für 2026 ambitionierte Ziele.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Atakan Karazor ist persönlich mit einem guten Gefühl in die kurze Weihnachtspause gegangen. Den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart ärgerte zwar die Nullnummer gegen die TSG Hoffenheim zum Jahresabschluss immens, aber er selbst war mit sich im Reinen. Nun stehen ein paar Tage Entspannung und eine Fernreise nach Japan an. Danach will sich der 29-Jährige den neuen Herausforderungen stellen. „Ich bin froh darüber, was wir insgesamt herausgeholt haben. Wir sind in allen drei Wettbewerben noch gut im Rennen“, sagt der Kapitän.

 

In der Fußball-Bundesliga Tabellensechster, im DFB-Pokal als Titelverteidiger im Viertelfinale, in der Europa League mit guten Chancen auf die direkte Achtelfinalteilnahme – und Karazor hat daran mehr Anteil, als es im vergangenen September und Oktober schien. Von Wachablösung war schon die Rede, da der junge Chema dem erfahrenen Profi im Zentrum den Rang ablief.

Sebastian Hoeneß zeigt Vertrauen

Karazor ist jedoch ruhig geblieben, hat die schwierigen Momente auf der Ersatzbank überwunden und auf Sebastian Hoeneß vertraut. Der Trainer hat seinen Dauerrenner stets geschützt und gestützt sowie ihm auch in einer schwächeren Saisonphase Einsätze gegönnt. Nicht nur aus Gründen der Belastungssteuerung in den vielen englischen Wochen. In 13 von 15 Ligaspielen war der 1,91 Meter große Deutsch-Türke am Ball sowie in vier von sechs Europa-League-Partien und in allen drei DFB-Pokalbegegnungen.

Gar nicht so wenig in einer strapaziösen Saison. „Ich habe meine Zeit gebraucht, um wieder voll da zu sein. Ich bin aber überzeugt von meinen Fähigkeiten“, sagt der alte Anführer mit neuem Selbstbewusstsein. Zuletzt hat Karazor drei Partien über die komplette Distanz bestritten: in der Liga bei Werder Bremen (4:0) und gegen die Hoffenheimer (0:0) sowie im Europacup gegen Maccabi Tel Aviv (4:1). Zuvor kam er gegen den FC Bayern (0:5) nur eine Minute zum Zug.

VfB Stuttgart: Höhepunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte – der große VfB-Rückblick

VfB Stuttgart Höhepunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte – der große VfB-Rückblick

Das abschließende 0:0 gegen die TSG Hoffenheim passt so gar nicht zu einer spannenden und ereignisreichen Saisonphase. Wir blicken zurück auf Meilensteine der vergangenen fünf Monate.

Die Teilzeitarbeit ist noch immer ungewohnt, da Karazor neben Angelo Stiller lange als unersetzlich für das Stuttgarter Spiel galt. Eine Doppelsechs, die passt und zu den besten in Deutschland zählt. Bis aus Spanien José Maria Andrés Baixauli kam, genannt Chema. Das 20-jährige Mittelfeldtalent fand schneller als erwartet seinen Platz im Team und auf dem Rasen – mit guter Technik und strategischem Gespür, mit starkem Kopfballspiel und präzisen Pässen.

Im Landesduell gegen die Hoffenheimer setzte Hoeneß jedoch wieder auf Karazor, nachdem gerade in den Begegnungen mit den Spitzenmannschaften Chema ein paar Mal den Vorzug erhalten hatte. „Wenn ich sehe, wie wir drei das Mittelfeld im Griff hatten, dann war das sehr gut“, sagt der Kapitän jetzt. Stiller spielte neben ihm und vor ihm agierte Nikolas Nartey. So begegnete das weiß-rote Mittelfeldtrio den lauf- und kampfstarken Gästen aus dem Kraichgau – und übernahm nach anfänglichen Schwierigkeiten die Spielkontrolle.

In Leverkusen geht es weiter

So soll es bleiben, wenn es am 10. Januar in der Bundesliga beim Dritten Bayer Leverkusen für den VfB weitergeht. „In 2026 werden wir wieder viele Spiele haben. Da wird jeder Einzelne benötigt und zu seinen Einsätzen kommen“, sagt Karazor, der an seine guten Leistungen anknüpfen will. Dazu hegt er mit der Mannschaft große Ambitionen.

Der Pokalsieg im vergangenen Mai lässt grüßen. Die zauberhafte Nacht von Berlin soll sich möglichst wiederholen. „Ich würde die Trophäe gerne ein zweites Mal hochhalten“, sagt Karazor. Aber er denkt beim Blick auf die ehrgeizigen Ziele auch an seinen Mitspieler. „Ich würde gerne Jamie seinen Traum erfüllen.“ Jamie Leweling hatte im Pokalrausch auf dem Stuttgarter Schlossplatz eine erneute Feier mit den Fans an gleicher Stelle in Aussicht gestellt – diesmal nach dem Gewinn der Europa League.

https://www.youtube.com/watch?v=vXdrYXUn_ds

Der Finalort Istanbul wäre für Karazor, der vor einigen Wochen in der türkischen Nationalmannschaft debütiert hat, dann etwas Besonderes. Und träumen sei natürlich erlaubt, meint der Defensivspezialist. Als Führungsspieler will er jedoch den Blick für die Realität nicht verlieren und seine Teamkollegen auf die nahe Zukunft einschwören. „Die Mannschaft hat es mir als Kapitän im abgelaufenen Jahr leicht gemacht. Sie war immer da. Deshalb bin ich stolz auf das, was wir erreicht haben“, sagt Karazor.

Neuer Stürmer des VfB: Transfer fix: Jeremy Arevalo unterschreibt bis 2030

Neuer Stürmer des VfB Transfer fix: Jeremy Arevalo unterschreibt bis 2030

Der Stürmer Jeremy Arevalo erhält beim VfB einen langfristigen Vertrag. Dass die offizielle Verkündung des Clubs noch aussteht, hat mit der Ausstiegsklausel zu tun.
Von Heiko Hinrichsen
Leihspieler des VfB Stuttgart: Ohne Jovan Milosevic läuft es bei Partizan Belgrad nicht

Leihspieler des VfB Stuttgart Ohne Jovan Milosevic läuft es bei Partizan Belgrad nicht

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs geschlagen haben.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart Transfermarkt: Abgang bei der U21

VfB Stuttgart Transfermarkt Abgang bei der U21

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
Sportler des Jahres 2025: Leo Neugebauer – so feiert der König der Athleten seine Krönung

Sportler des Jahres 2025 Leo Neugebauer – so feiert der König der Athleten seine Krönung

Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres. Der Zehnkampf-Weltmeister vom VfB ist bei der Gala in Baden-Baden in seinem Element – und hat weiterhin hohe Ziele.
Von Jochen Klingovsky
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News El Khannouss siegt mit Marokko zum Auftakt

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Zehnkampf-Weltmeister: Sportler des Jahres vom VfB – sogar Usain Bolt gratuliert Leo Neugebauer

Zehnkampf-Weltmeister Sportler des Jahres vom VfB – sogar Usain Bolt gratuliert Leo Neugebauer

Nächste Auszeichnung für Leo Neugebauer. Der Zehnkampf-Weltmeister ist zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt worden. Und es gab ganz besondere Gratulanten.
Von Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Transfer VfB Stuttgart: Neuzugang fast fix: Jeremy Arevalo steht vor der Tür

Transfer VfB Stuttgart Neuzugang fast fix: Jeremy Arevalo steht vor der Tür

Jeremy Arevalo steht unmittelbar vor einer Unterschrift bei den Stuttgartern. Der Stürmer bringt mit seinen 20 Jahren einiges an Potenzial mit.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Ein Gänsehautmoment zum Jahresabschluss

VfB Stuttgart Ein Gänsehautmoment zum Jahresabschluss

Das Fußballjahr für die Profis des VfB Stuttgart ist in den Büchern. Bevor es in die kurze Weihnachtspause ging, gab es in der Cannstatter Kurve noch einen Gänsehautmoment.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart gegen Hoffenheim: Trotz 0:0: Ein besinnlicher und emotionaler Jahresabschluss

VfB Stuttgart gegen Hoffenheim Trotz 0:0: Ein besinnlicher und emotionaler Jahresabschluss

Ergebnistechnisch verläuft der Jahresabschluss des VfB Stuttgart mit dem 0:0 gegen die TSG Hoffenheim enttäuschend. Dennoch sind hinterher alle happy.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim: Der VfB lernt auch auf die harte Tour

VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim Der VfB lernt auch auf die harte Tour

Trotz der ständigen Fouls lässt sich die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nicht völlig aus dem Tritt bringen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
