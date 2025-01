Angelo Stiller hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig verlängert. Damit hat der Club fast alles wichtigen Spieler langfristig gebunden – und das meist ohne Ausstiegsklausel. Folgt bald der Trainer?

Dirk Preiß 28.01.2025 - 17:14 Uhr

Das erste große Ziel dieser Fußballsaison will der VfB Stuttgart an diesem Mittwoch (21 Uhr) erreichen. Mit mindestens einem Unentschieden gegen Paris Saint-Germain kann die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß den Einzug in die Zwischenrunde der Champions League klarmachen. Schon einen Tag zuvor hat der Club ein anderes Thema ins Ziel gebracht.