Nach dem tödlichen Angriff auf einen Jugendlichen am Brombachsee ist eine 19-Jährige wegen Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf ein Video und einige Zeugen.
22.10.2025 - 11:25 Uhr
Der Tod eines 15-Jährigen nach einem Streit zweier Gruppen in Mittelfranken hatte im Juni für große Bestürzung gesorgt. Nun ist eine 19-Jährige wegen Mordes angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Ansbach wirft der Deutschen vor, mit dem Jugendlichen am 21. Juni dieses Jahres an einer Bushaltestelle in Ramsberg am Brombachsee – einem Ortsteil von Pleinfeld – in Streit geraten zu sein.