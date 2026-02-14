Die rechte Regierung in Rom will noch härter gegen Migranten vorgehen, die übers Mittelmeer kommen. Jetzt muss eine deutsche Hilfsorganisation Geldstrafe zahlen.
14.02.2026 - 12:50 Uhr
Rom - Italien hat zum wiederholten Mal das Schiff einer deutschen Hilfsorganisation festgesetzt, das Migranten im Mittelmeer aufgenommen hatte. Die "Humanity 1" muss nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Humanity für 60 Tage im Hafen von Trapani auf der Insel Sizilien bleiben, bis sie wieder ausfahren darf. Zudem sei von den Behörden eine Geldstrafe von 10.000 Euro verhängt worden. Die "Humanity 1" hatte demnach beim jüngsten Einsatz 33 Menschen gerettet und zwei Leichen geborgen.