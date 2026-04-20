Mitten in Karlsruhe brennt ein Mensch auf offener Straße. Plötzlich bricht er zusammen – und stirbt. Wie kam es dazu?

red/dpa/lsw 20.04.2026 - 17:20 Uhr

Ein Mann steht in Karlsruhe auf offener Straße in Flammen und stirbt an seinen schweren Verletzungen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, meldeten Passanten am späten Abend im Stadtteil Durlach, dass sie einen brennenden Menschen auf der Straße laufen und zusammenbrechen sahen. Wegen seiner schweren Verbrennungen starb der Mann demnach noch vor Ort.