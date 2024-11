Die Vorfreude steht ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Den Traum, gemeinsam gastronomisch etwas auf die Beine zu stellen, tragen sie schon lange mit sich herum. Nächsten Sommer wird er endlich wahr. Dinko Brkic und Moritz „Mauri“ Will sind die Pächter des künftigen Gastro-Pavillons auf dem Arsenalplatz.

Erfahrung in der Gastronomie haben die beiden Freunde schon seit Jahren. Brkic lebt in Stuttgart, ist in Besigheim aufgewachsen und arbeitet als Betriebsleiter in der Blauen Agave in Ludwigsburg. Will ist Ludwigsburger durch und durch. Zur Welt kam er zwar in Fürth, doch die Familie zog schnell in den Kreis. Die Eltern hatten die Gaststätte Zum Fuhrmann in Schwieberdingen, den Sohn zog es ebenfalls in die Gastronomie.

Liebe zu Ludwigsburg

Bei einem Bewerbungsgespräch für einen Job in der Blauen Agave lernten die Männer sich kennen und schätzen. Vor einem Jahr wechselte der heute 28-jährige Will ins Nestor Hotel und arbeitet dort als Food & Beverage Manager.

Elf Mitbewerber hat das Duo hinter sich gelassen. Mit was sie punkten konnten? Die beiden lächeln. „Ich glaube, die Entscheidung für uns hat auch etwas mit uns als Charaktere zu tun. Und mit unserer Begeisterung für Gastronomie und der Liebe zu Ludwigsburg“, sagt der 37-jährige Brkic.

Viele Bäume wird es auf dem Arsenalplatz geben. Foto: Werner Kuhnle

Baubürgermeisterin Andrea Schwarz bestätigt diese Einschätzung. „Ausschlagend war ihre große Motivation für das Projekt. Beide werden ihren festen Arbeitsplatz in der Gastronomie aufgeben und möchten mit dem Pavillon durchstarten.“ Ein gutes Speise- und Getränkeangebot, Erfahrung in der Gastronomie, gute Ideen für Veranstaltungen auf dem Platz sowie soziale Kompetenz seien weitere entscheidenden Faktoren für den Zuschlag gewesen.

Der Pachtvertrag datiert auf den 1. Juni 2025. Bis dahin soll der Arsenalplatz fertig sein. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gange. Der ehemalige Parkplatz wird in einen Park mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Wasserspielen umgestaltet. Der Gastro-Pavillon mit 40 Sitzplätzen zur Wilhelmstraße hin soll ein Herzstück des Platzes sein.

Fokus liegt auf regionaler Küche

Die Gäste können sich auf regionale, saisonale, nachhaltige Snacks freuen, versichern die beiden. Unter anderem soll es Paninis, Tramezzinis, Vesperplatten, selbst gemachte Aufstriche, frisch gepresste Säfte, Kaffee und Aperitifs geben. Sowie Events. „Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir denken an After-Work-Veranstaltungen, Vintage und Upcycling Markets und Live-Musik“, sagt Will.

Werktags wird um 22 Uhr Schluss sein, an den Wochenenden eine Stunde später. Und zwar von Mai bis Ende Oktober. „Aber wir können uns auch vorstellen, in der Weihnachtszeit etwas anzubieten“, so Brkic. Und die beiden Gastronomen wollen versuchen, die Kollegen und Kolleginnen in der Stadt für gemeinsame Events zu gewinnen. „Beim Kastanienbeutelfest oder zur Venezianischen Messe könnte doch jeder in der Wilhelmstraße ein paar kleine Gerichte anbieten – in einer langen Foodstraße sozusagen“, beschreibt der 37-Jährige nur eine von vielen Ideen.

Doch zunächst wird es für die beiden Freunde, die sich selbst als Perfektionisten bezeichnen, darum gehen, den Pavillon mit Leben zu erfüllen. „Die Leute spüren, ob man etwas mit dem Herzen und aus Leidenschaft macht. Und genau das werden wir tun“, verspricht Moritz „Mauri“ Will.