Das erwartet die Sängerin Jiska in Sachen Popförderung

In der Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ unserer Zeitung geht es am 15. Juli um die Popförderung. „Sind wir ,Popländ‘?“ ist das Thema im SpardaWelt Eventcenter. Sängerin Jiska formuliert vorab, was die Szene wirklich braucht.

Nikolai B. Forstbauer 11.07.2024 - 13:09 Uhr

Popförderung ist in Baden-Württemberg Chefsache geworden. Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, hat einen mehrstufigen Dialogprozess zur Popkultur initiiert. Das Ziel: Handlungsanweisungen für die Förderung. Im Herbst sollen diese vorliegen. Schon jetzt stellt sich Braun in der Veranstaltungsreihe „Mittendrin“ unserer Zeitung der Debatte. „Sind wir Popländ?“ ist die Frage am Montag, 15. Juli, im SpardaWelt Eventcenter. Seien Sie dabei – die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist notwendig unter: www.zeitungerleben.de/mittendrin.