Es sind die Stufen – zur Haustür, zum Keller, zur Bushaltestelle –, die zu schier unüberwindlichen Hürden werden. Die Anstrengung lässt einen schwer atmen, das Herz hämmern. Herzschwäche, so warnt die Deutsche Herzstiftung, ist zu einer Volkskrankheit geworden. In Deutschland leiden bis zu vier Millionen Menschen daran. Rund 40 000 sterben pro Jahr. Da die Vorboten einer Herzschwäche schwer zu erkennen sind, werden immer mehr Betroffene in Krankenhäuser eingeliefert. Ein immenser Kostenfaktor für das Gesundheitssystem.

Die Deutsche Herzstiftung hat es sich daher zum Ziel gesetzt, bei ihrer bundesweiten Kampagne, den Herzwochen, mehr über Ursachen, Risiken und Therapien einer Herzschwäche zu informieren – so auch bei unserer Mittendrin-Veranstaltung „Wenn das Herz schwächelt“ am Montag, 25. November. Gemeinsam wollen wir klären, was alles mit Medikamenten, Kathetereingriffen, und Schrittmachern möglich ist, um das Herz zu stärken. Gleichzeitig wird eine bessere Vorsorge immer wichtiger: Doch reichen Maßnahmen wie das geplante Gesunde-Herz-Gesetz aus, um die hohe Zahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu mindern? Wie gut ist das Gesundheitssystem auf die Menschen mit angeborenen Herzfehlern ausgerichtet?

Gäste sind der Chefarzt der Kardiologie und Angiologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, Raffi Bekeredjian, sowie seine Kollegen vom Klinikum Stuttgart Gunter Kerst, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Angeborene Herzfehler Stuttgart, und Jelena Pabst von Ohain, die Chefärztin der Kinderherzchirurgie am Herzzentrum. Ebenfalls auf dem Podium ist Julia Schubert, ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung und Patientin mit einer Herzschwäche. Moderiert wird die Diskussionsrunde von Regine Warth, Redakteurin für den Bereich Wissen und Gesundheit der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Veranstaltungsort ist die Architektenkammer Baden-Württemberg in Stuttgart, Danneckerstraße 54. Beginn ist um 19 Uhr.

Die Veranstaltung ist exklusiv für Abonnenten unserer Zeitung, die Teilnehmerzahl begrenzt. Interessierte registrieren sich bitte mit ihrer Kundennummer auf unserem Abonnentenportal: www.zeitung-erleben.de/mittendrin .