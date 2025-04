Die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Klinikum Stuttgart zählt zu den größten Fachkliniken Deutschlands und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum auf universitärem Niveau.

SWMN 23.04.2025 - 00:00 Uhr

Die medizinische Fachrichtung der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist sehr vielfältig. Von Tumorerkrankungen der Mundhöhle und der Gesichtshaut, Fehlbildungen, über ästhetische Chirurgie, Erkrankungen des Kiefergelenks, der Speicheldrüsen und natürlich auch die Versorgung nach Unfällen bis zur Behandlung schlafbezogener Atmungsstörungen reicht das Spektrum.

MKG: Was macht man in der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie?

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen verfügen über eine umfangreiche universitäre Ausbildung mit dem Doppelstudium der Human- und Zahnmedizin. Sie sind damit Spezialisten für alle Erkrankungen, die das Gesicht, im Speziellen die Haut, die Knochen des Kiefers mit Zähnen, den Gesichtsschädel und die Mundhöhle betreffen und sind die Schnittstelle zwischen Zahn- und Humanmedizin in der Kliniklandschaft.

Die Ärztliche Direktorin der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im Klinikum Stuttgart, Prof. Dr. Dr. Benedicta Beck-Broichsitter, hebt hervor: „Durch unser umfassendes Leistungsspektrum kommen wir in Kontakt mit einer Vielzahl anderer Fachdisziplinen, von der interdisziplinären Akutmedizin in der Notaufnahme, über die Pädiatrie, die Onkologie und Strahlentherapie bis zur HNO und der Logopädie. Das macht dieses Fach so spannend und vielfältig, da wir letztendlich selbst in unserem Fach sehr viele Fachspezialitäten im Bereich des Gesichts vereinigt haben und abdecken.“

Klinikum Stuttgart ermöglicht interdisziplinäre Zusammenarbeit in der MKG

Von dieser Vernetzung innerhalb des Maximalversorgers Klinikum Stuttgart profitieren auch die Patienten. Die Experten der anderen Fachbereiche befinden sich unter dem gleichen Dach. Dadurch können kurzfristig Patienten gemeinsam besprochen werden und die beste Therapie auf individueller Ebene herausgearbeitet werden. „So treffen wir uns regelmäßig in Tumorkonferenzen und besprechen jeden einzelnen Patienten, etwa mit einem bösartigen Tumor in der Mundhöhle oder im Kiefer. Abhängig vom Ausmaß der Erkrankung ist aber in vielen Fällen die erfolgreichste Therapie meist eine Operation, die dann durch eine kombinierte Folgetherapie aus Bestrahlung und/oder Medikamenten ergänzt werden kann. Deshalb sitzen alle Experten an einem Tisch und besprechen gemeinsam, womit wir das optimale Ergebnis für jeden Patienten erzielen.“

Rekonstruktive und ästhetische Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Ein wichtiges Feld der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie stellen auch die Plastisch-rekonstruktive und ästhetische Chirurgie dar. Dazu gehören beispielsweise wiederherstellende Eingriffe im Gesichtsbereich, etwa nach Verletzungen, Erkrankungen des Kiefers oder zurückliegenden Tumorerkrankungen der Haut oder der Mundhöhle. Aber auch die Traumatologie, also die Versorgung von Verletzungen im Kopf-Hals-Bereich, insbesondere Knochenbrüche des Gesichtsschädels, ist ein wichtiger Schwerpunkt im Klinikum Stuttgart. Denn als Maximalversorger mit überregionalem Traumazentrum kommen regelmäßig schwer verletzte Patienten ins Klinikum.

Von Gaumenspalte bis Bimax OP: Kieferorthopädische Chirurgie

Vervollständigt wird das Leistungsangebot durch die kieferorthopädische Chirurgie (z.B. Korrektur von Bisslageanomalien), die Behandlung angeborener Fehlbildungen wie Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten, die Behandlung von Erkrankungen der Speicheldrüsen und der Kiefergelenke bis hin zur dentalen Implantologie.

Medizinisches Versorgungszentrum im Klinikum Stuttgart

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Klinik werden alle praxisüblichen ambulanten Leistungen angeboten, darunter typische Operationen wie beispielsweise die Entfernung von (Weisheits-)zähnen. Darüber hinaus ist es auch eine zentrale Anlaufstelle für die Diagnostik und Behandlungsplanung aller Erkrankungen der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, der Oral- und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Spezialisierte Expertinnen und Experten decken dabei in den angebotenen Sprechstunden alle Bereiche wie Mundhöhlentumore einschließlich Mundschleimhauterkrankungen, Hauttumore, Fehlbisse, angeborene Fehlbildungen, rekonstruktive Chirurgie, ästhetische Chirurgie, dentoalveoläre Chirurgie einschließlich der dentalen Implantologie, Kiefergelenkserkrankungen, Speicheldrüsenerkrankungen/-tumore und entzündliche Kiefererkrankungen ab.

