MMA-Event in Stuttgart Alina Dalaslan gewinnt schon wieder – Fäuste sind einfach zu schnell
Am Ende geht alles ganz schnell: Alina Dalaslan explodiert in ihrem Kampf in der Schleyer-Halle gegen Karolina Sobek und gewinnt durch K.o.
In der ausverkauften Schleyer-Halle hat der aufstrebende MMA-Star Alina Dalaslan vor 13.000 Kampfsportfans hat Alina Dalaslan es wieder getan. Die 25-Jährige, die viele Jahre in Stuttgart lebte, studierte, und arbeitete, gewann an diesem Samstag ihren nächsten Profikampf bei „Oktagon 83“ – und wie! In Runde drei war plötzlich alles vorbei.
