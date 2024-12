Stuttgarts bester MMA-Kämpfer Christian „The Kelt“ Jungwirth steigt nach einer Niederlage wieder in den Käfig – diesmal mit Heimvorteil. Das hat der Veranstalter Oktagon MMA jetzt bekannt gegeben.

Sascha Maier 28.12.2024 - 17:28 Uhr

Stuttgarter MMA-Fans bekommen am 8. März wieder ordentlich was geboten: Christian „The Kelt“ Jungwirth, Publikumsliebling und wohl bester Käfigkämpfer Stuttgarts, ist wieder ins Oktaeder, wie der Ring in der wegen ihrer Härte häufig kritisierten Kampfsportart heißt. Nachdem Jungwirth zuletzt eine Niederlage gegen Christian Eckerlin in Frankfurt zu verdauen hatte, hat er diesmal in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle den Heimvorteil auf seiner Seite.