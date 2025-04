Die Wetterprognosen schauen gut aus für den Monatswechsel, das dürfte Veranstalter und Besucher der zahlreichen Feste zum 1. Mai gleichermaßen freuen. Wer überall dabei sein möchte, hat ein anspruchsvolles Programm vor sich. Eine Auswahl, was geboten ist.

Der Ortsverband Leonberg des Technischen Hilfswerks (THW) startet am Mittwoch, 30. April, sein Maibockfest in der Mollenbachstraße 11 im Hertich. Beginn ist um 17 Uhr, die Weinlaube öffnet eine Stunde später, Fassanstich fürs Bier ist um 19 Uhr. Livemusik und Maibar geleiten von 21 Uhr an in die Nacht. Am 1. Mai wird an gleicher Stelle weitergefeiert ab 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück, um 12 steht die Weinlaube erneut parat, dazu gibt es Musik, Kinderprogramm und Einblicke in die THW-Technik.

Der Kirbeverein Eltingen pflegt das Brauchtum und die Tradition des Maibaum-Stellens auch in diesem Jahr am 30. April von 15 bis 22 Uhr am Kirchplatz.

Wer nicht mehr hocken mag oder kann, darf rocken: Der TSV Höfingen würdigt den Monatswechsel statt mit „Tanz in den Mai“ mit „Rock im Tal“ in der Glemstalhalle mit DJ RaFunk. Ab geht’s am 30. April dort um 20 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde früher. Ausgepowert danach? Ein ruhigerer Start in den Folgetag mit Gesellschaft ist durchaus möglich: Am Bauernhausmuseum im Leonberger Ortsteil Gebersheim, Alte Dorfstraße 34, steht am Morgen des 1. Mai das Maibaum-Stellen an. Die Freiwillige Feuerwehr stellt von 9.30 Uhr an den Baum auf, im Anschluss lockt im Museumsgarten ein Weißwurst-Frühstück. Bis 14 Uhr ist das Zusammensein vorgesehen.

Die Reiter mixen auch Cocktails

Ebenfalls früh am Start ist der ländliche Reit- und Fahrverein Renningen-Malmsheim. Dessen Hocketse an der Reitanlage im Vereinsdorf in Renningen ist am Maifeiertag von 10 bis 19 Uhr vorgesehen. Diverse Speisen und Getränke stehen bereit, auch selbst gebackene Kuchen und Kaffee. An einer Bar werden überdies Cocktails gemixt. DJ Tutu liefert den musikalischen Rahmen, und die Reiterjugend kümmert sich zwischen 12 und 15 Uhr mit Ponyreiten um die kleinen Gäste.

Der Gewerbe- und Handelsverein Renningen zusammen mit dem Verein Bauwagen laden am 30. April ab 16 Uhr unter dem Motto „Bier ab Vier“ mit Frischem vom Grill zur Hocketse vor dem Renninger Rathaus sein. Um 17 Uhr finde „eine etwas andere Maibaumaufstellung“ statt. Andy Burgert unterhält vom Start an musikalisch, ab 18.30 Uhr übernimmt der Musikverein Malmsheim mit einem Platzkonzert.

Als „Maibaumevent“ kündigt die Stadt Rutesheim das Maibaumstellen auf dem Kirchplatz in Perouse an. Am 30. April werden dazu von 17 Uhr an rustikal Leberkäsewecken und Getränke aus der Flasche gereicht. Eine Maibaumparty schließt sich an um 19.30 Uhr im bewährten Bauwagen, „Cocktails, Gemeinschaft und Tradition“ werden versprochen.

Mit Zuckerwatte und Schülertanz

Ein Maibaumaufstellen wird auch in Weil der Stadt geboten, konkret am Rathaus in Münklingen. Ab 17 Uhr gibt es am Mittwoch, 30. April, organisiert vom Obst- und Gartenbauverein, Bratwurst, kühle Getränke sowie Zuckerwatte und Waffeln vom Förderverein Münklingen. Die örtliche Feuerwehr stellt den Baum auf, Grundschüler unterhalten auch mit einem Tanz.

Salatteller, Gyros mit Zaziki, Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes, Kaffee und Kuchen am Nachmittag: Wem bei dem Angebot das Wasser im Mund zusammenläuft, wird beim Maifest von 11 bis 17 Uhr des Handharmonika-Clubs Schafhausen an der Festhalle fündig. Er verköstigt Gäste aber auch schon am Vorabend des 30. April ab 18 Uhr mit Zünftigem bei seiner Bockbierhocketse.

In Weissach gestaltet der Rote-Kreuz-Ortsverein am Mittwoch das Maibaumstellen in der Ortsmitte Flacht von 17 Uhr an. Es schließt sich am DRK-Magazin, Weissacher Straße 18, eine Hocketse bis Mitternacht an. So lange kann auch in Heimsheim gefeiert werden, wo die Fußballer des TSV ihre Mai-Hocketse gestalten. Am 30. April kommt von 16 Uhr an Leben auf den Marktplatz.

Bei dieser Festauswahl wird zumindest eines klar: In der Walpurgisnacht und am Feiertag muss keiner hungrig oder durstig bleiben.