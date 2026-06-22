Gewalt ist an vielen Schulen Alltag. Die Gewerkschaft GEW sieht dringenden Handlungsbedarf. Sie fordert mehr Schulsozialarbeit und Verbesserungen bei Ganztagsangeboten.
22.06.2026 - 04:01 Uhr
Berlin/Frankfurt/Main - Als Reaktion auf Mobbing und Gewalt an Schulen sieht die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringenden Handlungsbedarf. Die Zahl der Gewaltdelikte in Deutschland insgesamt steige seit einigen Jahren, sagte GEW-Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze der Deutschen Presse-Agentur. "Dieser allgemeine gesellschaftliche Trend spiegelt sich in den Schulen wider."