5G-Nutzung in deutschen Handynetzen steigt

Alle 10 Jahre kommt ein neuer Mobilfunkstandard heraus. So gesehen ist für 5G nun Halbzeit, seit 2019 wird die Technologie in Deutschland kommerziell genutzt. Das Nischendasein ist inzwischen vorbei.

dpa 03.11.2024 - 05:00 Uhr

Düsseldorf - Deutschlands Handynutzer surfen immer häufiger im Mobilfunkstandard 5G. Wie der Netzbetreiber Vodafone mitteilte, wurden im Oktober knapp 20 Prozent des gesamten Datenverkehrs in seinem Netz in dieser Technologie übermittelt. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil bei etwa zehn Prozent gelegen und zwei Jahre zuvor bei fünf Prozent - jedes Jahr erfolgte also eine Verdopplung.