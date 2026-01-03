Videos von Feuerwerk, Selfies mit Wunderkerzen und Sektglas: Die Menschen in Deutschland haben zum Jahreswechsel viele digitale Neujahrsgrüße verschickt. Warum die Nutzung erneut gestiegen ist.
Düsseldorf/Bonn - Die Menschen in Deutschland haben in der Silvesternacht so viel Datenvolumen genutzt wie nie zuvor. Zwischen 20 und 3 Uhr wurden etwa im Mobilfunknetz von Vodafone rund 4,5 Millionen Gigabyte übertragen und damit 50 Prozent mehr als beim vorherigen Jahreswechsel, wie das Unternehmen mitteilte. Mit der Datenmenge könnte man fast 200 Jahre am Stück Serien und Filme bei Netflix in HD-Qualität streamen, hieß es.