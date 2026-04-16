Mobilfunk im Kreis Böblingen Funklöcher: Anscheinend bremsen die Stromanbieter
Einen Funkmasten im Außenbereich aufzustellen, dauert bis zu dreieinhalb Jahre. Das war eine Erkenntnis in der Konferenz zum Mobilfunkausbau in Böblingen.
Einen Funkmasten im Außenbereich aufzustellen, dauert bis zu dreieinhalb Jahre. Das war eine Erkenntnis in der Konferenz zum Mobilfunkausbau in Böblingen.
Fragt man die Computer, dann ist der Mobilfunk im Kreis Böblingen allerbestens: Etwa 98 Prozent des Kreises seien abgedeckt, sagen die Modellberechnungen. Doch die Telefonkunden sagen etwas ganz anderes: Funklöcher auf der B 464 und der A 81, Funklöcher an vielen anderen Stellen auch. Der Böblinger Landrat Roland Bernhard hat am Dienstag bei der Konferenz zum Mobilfunkausbau keinen Zweifel gelassen, dass die Zeit für den wirtschaftsstarken Landkreis Böblingen reif sei, die Funklöcher zu stopfen und den vollständigen Ausbau des Mobilfunks abzuschließen.