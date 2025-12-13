Die EU hat viele Vorteile, einen davon bemerken Reisende schon langem: Roaming-Zusatzkosten gibt es nicht mehr. Davon können bald auch die Bürger eines vom Krieg geschundenen Landes profitieren.
13.12.2025 - 05:30 Uhr
Düsseldorf/Bonn - Die Ukraine macht in Sachen Mobilfunk-Roaming einen Schritt hin zur Europäischen Union. Nachdem eine EU-Vorschrift zum 1. Januar greift und dann keine Mobilfunk-Zusatzkosten mehr fällig werden, kündigte der Netzbetreiber Vodafone Deutschland nun eine entsprechende Roaming-Regelung schon ab dem 16. Dezember an.