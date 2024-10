Der Austausch der Aufzugsanlage am Waiblinger Bahnhof an Gleis 6 und 7 ist erledigt. Am Freitag soll er endlich wieder in Betrieb gehen.

Gute Nachrichten für Reisende im Rems-Murr-Kreis, die den Waiblinger Bahnhof passieren: Der Aufzug in Waiblingen am Gleis 6 und 7 soll ab Freitag, 11. Oktober, wieder in Betrieb gehen. Das teilte ein Sprecher der Bahn am Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Notrufeinrichtung sei nun erfolgreich erledigt. „Ein Aufzug darf nicht in Betrieb gehen, wenn der Notruf nicht läuft“, macht der Bahnsprecher deutlich. Das sei aber nun erfolgt.

Auch die anderen beiden Aufzüge in Waiblingen wurden erneuert. Foto: Eva Schäfer

Ende September sollten die Arbeiten an der Aufzugsanlage eigentlich abgeschlossen sein. Doch dann gab es Verzögerungen durch die Arbeiten an der Notrufanlage. Der Austausch des Aufzugs wurde im Mai gestartet. Die beiden anderen Bahnhofsaufzüge in Waiblingen zu Gleis 1 und zwischen Tunnel und Vorplatz sind ebenso erneuert worden. Auch an diesen haben die Arbeiten mehrere Monate gedauert. Insgesamt investieren Bahn und Bund nach Angaben der Bahn insgesamt rund 640 000 Euro in die Maßnahme.

Für Rollstuhlfahrer oder andere Reisende, für die die Treppen zum Gleis zur Hürde wurden, bedeutete der fehlende Aufzug große Umwege. Wer etwa mit dem MEX13 in Richtung Aalen fahren wollte, der in Waiblingen an Gleis 6 Halt macht, musste mit der S-Bahn nach Schorndorf oder nach Bad Cannstatt, um dann in den Mex zu steigen.

Auch weitere Aufzüge sollen nach den Plänen der Deutschen Bahn künftig im Rems-Murr-Kreis ausgetauscht werden. In den nächsten zwei Jahren sind in der Region Erneuerungen der Aufzüge in Sulzbach an der Murr, in Schwaikheim und in Marbach am Neckar geplant. Die Detailplanungen würden noch laufen, wie eine Bahnsprecherin ankündigte.