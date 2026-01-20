Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Stromer noch immer Exoten. Trotz des geringen Angebots sind die Preise eher niedrig - und dürften durch die Neuwagenförderung noch weiter unter Druck kommen.
20.01.2026 - 04:00 Uhr
Flensburg/Ostfildern - Gebrauchte Elektroautos sind selten und sehr viel billiger als neue. 2025 machten sie nur 3,6 Prozent der Besitzumschreibungen in Deutschland aus, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Damit ist ihr Marktanteil im Vergleich zu 2024 zwar um rund ein Drittel gestiegen, bleibt aber weiter niedrig.