Mobilität im Rems-Murr-Kreis Neues attraktives Angebot am Fellbacher Fahrrad-Parkhaus
Kostenfrei und sicher parken: Polygo-Card-Kunden profitieren von reservierten Stellplätzen.
Kostenfrei und sicher parken: Polygo-Card-Kunden profitieren von reservierten Stellplätzen.
Er ist durchaus ein Hingucker, der 16 Meter hohe Rad-Tower, der vier Aufzüge zu je 19 Radboxen umfasst, insgesamt also auf 76 Boxen kommt. Nach zwei Testphasen ging das Fahrrad-Parkhaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Anfang Dezember 2021 in Betrieb. Die Investitionen lagen bei 1,2 Millionen Euro, wobei die Stadt Fellbach von Fördergeldern profitieren konnte. Rund ein Drittel der Plätze sind durch Abos belegt, vor allem in den wärmeren Monaten sind naturgemäß mehr Menschen mit dem Rad unterwegs, sodass der Turm dann auch besser gefüllt ist.