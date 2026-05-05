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Mobilität im Rems-Murr-Kreis Neues attraktives Angebot am Fellbacher Fahrrad-Parkhaus

Mobilität im Rems-Murr-Kreis: Neues attraktives Angebot am Fellbacher Fahrrad-Parkhaus
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16 Meter hoch ist die Radox am Fellbacher Bahnhof (im Hintergrund rechts). Foto: Hartung

Kostenfrei und sicher parken: Polygo-Card-Kunden profitieren von reservierten Stellplätzen.

Er ist durchaus ein Hingucker, der 16 Meter hohe Rad-Tower, der vier Aufzüge zu je 19 Radboxen umfasst, insgesamt also auf 76 Boxen kommt. Nach zwei Testphasen ging das Fahrrad-Parkhaus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) Anfang Dezember 2021 in Betrieb. Die Investitionen lagen bei 1,2 Millionen Euro, wobei die Stadt Fellbach von Fördergeldern profitieren konnte. Rund ein Drittel der Plätze sind durch Abos belegt, vor allem in den wärmeren Monaten sind naturgemäß mehr Menschen mit dem Rad unterwegs, sodass der Turm dann auch besser gefüllt ist.

 

Ein wenig Werbung kann unter diesen Voraussetzungen nicht schaden. Und so verspricht die Stadtverwaltung aktuell: „Gute Nachrichten für Pendler in Fellbach“: Am Fahrrad-Parkhaus, das offiziell unter dem Titel „Fellbach.go! radbox“ geführt wird, steht ab sofort ein erweitertes Angebot für sicheres Fahrradparken zur Verfügung: kostenlos für Kunden mit der polygoCard und gültigem ÖPNV-Abo.

Umstieg von Rad auf S-Bahn erleichtern

Birgit Orner von der Stabsstelle Radmobilität im Fellbacher Rathaus erklärt: „Ziel des Angebots ist es, den Umstieg vom Fahrrad auf Bus und Bahn zu erleichtern und damit die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs weiter zu stärken.“ Hierfür werden an ausgewählten Bahnhöfen im Gebiet des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) gesicherte Fahrradabstellplätze bereitgestellt. Die Kommunen erhalten dabei eine finanzielle Unterstützung durch den Verband Region Stuttgart (VRS).

Für polygoCard-Kunden sind 50 Prozent der Plätze im Fahrrad-Parkhaus Fellbach reserviert. Birgit Orner: „Damit möglichst viele vom neuen Angebot profitieren können, muss spätestens nach vier Tagen ausgeparkt und ein neues kostenloses Abo gestartet werden. Auf diese Weise wird eine gute Verfügbarkeit sichergestellt.“

Voraussetzung für die kostenfreie Nutzung ist eine polygoCard in Verbindung mit einem gültigen ÖPNV-Abo. Auch Nutzer eines Handytickets, etwa des Deutschlandtickets, können profitieren: Sie können sich beim VVS eine polygoCard ausstellen lassen und so Zugang zu den gesicherten Abstellanlagen erhalten.

Die App „Juhuu“ hilft weiter

Kunden, die ein Jahresabo für das Fahrrad-Parkhaus haben, können ebenfalls auf das kostenlose polygoCard-Parken in Fellbach umsteigen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Unterstützung beim Umstieg bietet die WDF Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbH.

Mehr Informationen sowie Beratung finden sich auf der städtischen Homepage unter www.fellbach.de/radbox. Das Bike&Park-Angebot für Fellbach kann über die App „JUHUU“ unter juhuu.app/download gebucht werden. Zusätzliche Informationen zum Angebot gibt es online unter vvs.bike-and-park.de/.

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