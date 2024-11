Gut drei Tage lang brauchen Pendlerinnen und Pendler aus dem Rems-Murr-Kreis noch eine größere Portion Geduld als sonst: Von Mittwoch, 20. November, um 5 Uhr an rollen zwischen Bad Cannstatt und dem Stuttgarter Hauptbahnhof keine S-Bahnen. In dieser Zeit finden, wie die Bahn mitteilt, in diesem Streckenabschnitt Weichenarbeiten statt. Zwischen Stuttgarter Hauptbahnhof und Bad Cannstatt fährt ein Bus-Ersatzverkehr im Fünf- und Zehn-Minuten-Takt.

Fahrgäste müssen sich auf ein geändertes Liniennetz einstellen. Die S1 fährt nur zwischen Kirchheim/Teck und Bad Cannstatt. Die S-Bahnen der Linie S2 pendeln im Halbstundentakt zwischen Schorndorf und Waiblingen. Grund für die verkürzte Linienführung und den eingeschränkten Takt ist laut Bahn die Gleisverfügbarkeit in den Bahnhöfen Bad Cannstatt und Waiblingen. Die S-Bahnen der Linie S3 fahren zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die Züge fahren jeweils zwischen 6 und 19 Uhr im 15-Minuten-Takt – außerhalb im Halbstundentakt.

Lesen Sie auch

Das bedeutet je nach Ziel eine ganz unterschiedliche Belastung für die Fahrgäste. Wer beispielsweise von Schorndorf-Weiler mit der Linie S2 nach Fellbach pendelt, der muss in Waiblingen auf die S3 wechseln, die bis Fellbach rollt. Beispielsweise: Start um 7.51 Uhr ab Weiler/Rems mit der S2 nach Waiblingen, die auf Gleis fünf um 8.09 Uhr ankommt. Dann geht es um 8.15 Uhr auf Gleis eins weiter mit der S3 bis nach Fellbach, Ankunft 8.17 Uhr. Die 26 Minuten Fahrtzeit sind nur wenig höher als die 21 Minuten, wenn die S2 ohne Umstieg rollt. Jedoch wird bei einer Verspätung, die viele Pendler ohnehin im Normalbetrieb kennen, der Umstieg in sechs Minuten nicht klappen. Dann fängt die Geduldsprobe an. Die nächste S3 rollt dann laut Plan um 8.30 Uhr – auf der DB-App wird bereits auf eine hohe Auslastung in dieser Stoßzeit verwiesen. Eine gute Nachricht: Die Bahngesellschaft Arverio bietet während der Bauarbeiten einen zusätzlichen Halt des Interregio-Express IRE1, der von Aalen über Stuttgart nach Karlsruhe rollt, und eine Einstiegsmöglichkeit in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof für die Linien MEX13 und MEX16 in Bad Cannstatt an. So können Pendler mit den Zügen des Regionalverkehrs zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren.

Ersatzbusse rollen zwischen 6 und 19.30 Uhr im 5-Minuten-Takt

Wer von Schorndorf zum Stuttgarter Hauptbahn muss, kann weiter mit den Regionalzügen beispielsweise dem MEX 13 zum Hauptbahnhof kommen, jedoch werden die Züge in den Stoßzeiten nach Erfahrung vieler Pendler wohl noch voller sein. Wer etwa von Winnenden mit der S3 nach Stuttgart möchte, der wird in Bad Cannstatt auf eine Weiterfahrt mit der Stadtbahn U1 verwiesen, auf die man am Wilhelmsplatz umsteigen kann oder auf den Einstieg in den IRE1.

Anstelle der S-Bahnen richtet die DB einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Busse halten an den Haltestellen Stuttgart Hauptbahnhof/Arnulf-Klett-Platz, und Bad Cannstatt Wilhelmsplatz und fahren zwischen 6 und 19.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt – darüber hinaus im 10-Minuten-Takt. Die Ersatzverkehre sind in der DB-App eingeplant. Infos unter www.vvs.de/bauarbeiten-aktuell und www.s-bahn-stuttgart.de.