Pendler und Reisende, die mit Zug und S-Bahn im Remstal und in Richtung Stuttgart unterwegs sind, haben sich das Datum sicher schon im Kalender dick angestrichen: Von Freitag, 3. Januar (23 Uhr) bis Mittwoch, 8. Januar (4 Uhr) gibt es Zugausfälle und Ersatzverkehr zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen. Grund sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik für den Digitalen Knoten Stuttgart wie die Bahn mitteilt.

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Schilder für die Haltestellen der Ersatzbusse an der Dammstraße in Waiblingen hängen, und auch an den Bahnhöfen wie in Fellbach informieren Plakate über die Ausfälle. Auch in der VVS-App ist der Ersatzverkehr eingepflegt. „Achtung, Sperrung zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt“ heißt es da. Wer beispielsweise am Dienstag um 8.21 Uhr in Weiler/Rems in die S2 einsteigt, muss in Waiblingen in den Ersatzbus nach Fellbach an der Dammstraße einsteigen. Die Ankunft wird in der App dann mit 9 Uhr in Fellbach angegeben. Wer von Backnang mit der S3 nach Fellbach möchte, der kann um 9.11 Uhr in die S3 einsteigen und bis Fellbach laut App fahren, wo er dann um 9.32 Uhr ankommt. Aber klar ist auch, dass Pendler besonders in den Hauptverkehrszeiten mehr Zeit einplanen müssen. Auch die Fußwege vom Waiblinger Bahnhof zur Dammstraße müssen eingeplant werden.

S2 pendelt zwischen Schorndorf/Waiblingen sowie Cannstatt/Filderstadt

Die Einschränkungen der S-Bahn im Überblick: Die S2 fährt in zwei Abschnitten: von Filderstadt bis Bad Cannstatt sowie von Schorndorf nach Waiblingen. Die S3 fährt ebenso in zwei Abschnitten von Flughafen/Messe bis Bad Cannstatt sowie von Fellbach bis Backnang. Die S2 und S3 fahren jeweils nur im 30-Minuten-Takt.

Zwischen Bad Cannstatt, Wilhelmsplatz und Waiblingen, Dammstraße (ohne Halt am Sommerrain) sowie zwischen Nürnberger Straße und Sommerrain fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen im Fünf- und Zehn-Minuten-Takt. Auch im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen: Die Linie RE1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart Hauptbahnhof. Die Linie MEX13 fährt zwischen Crailsheim beziehungsweise Ellwangen oder Aalen und Waiblingen. Zwischen Waiblingen Bahnhof (Dammstraße) fahren ohne Halt bis Stuttgart Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) Ersatzbusse. Die Linie MEX19/90 fahren alle Stunde bis Winnenden. Die übrigen Züge enden oder beginnen in Backnang. Die Linie RE90 fährt nur zwischen Backnang und Nürnberg. Es fahren Ersatzbusse zwischen Backnang ZOB und Stuttgart Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt). Infos auch unter www.vvs.de.