Zunächst geht es im Gemeinderat um den Verkehrsentwicklungsplan, eine Woche später darf sich auch die Fellbacher Öffentlichkeit einbringen.

Dirk Herrmann 24.03.2025 - 10:42 Uhr

Die Mobilität befindet sich natürlich auch in Fellbach im Wandel. Wie die Weichen für eine zukunftsfähige, nachhaltige und sichere Verkehrsentwicklung gestellt werden könnten, wird in der Stadt am Fuße des Kappelbergs seit einigen Jahren diskutiert. Aktuell erarbeiten die Fachleute im Rathaus einen Verkehrsentwicklungsplan, der die Mobilität in der Stadt auf kommende Herausforderungen vorbereiten und für alle hier lebenden und arbeitenden Menschen verbessern soll.