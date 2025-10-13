Mobilität in Baden-Württemberg Wie weh darf Klimaschutz tun?
Das Landesverkehrsministerium will die Kommunen zu mehr Klimaschutz im Verkehr locken. Die Maßnahme, die am wenigsten kostet, ist aber mit den meisten Emotionen belastet.
Können wir uns Klimaschutz und grüne Mobilität überhaupt noch leisten? „Es fehlt meist nicht an Geld, sondern am Willen“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart.