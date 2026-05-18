Der neue P+R-Parkplatz am Bahnhof Maichingen ist ein wichtiger Baustein für die geplante Mobilitätsdrehscheibe. Die Gesamtanlage soll Barrierefreiheit bieten.
18.05.2026 - 17:27 Uhr
Die Stadt Sindelfingen hat den neuen P+R-Parkplatz am Bahnhof Maichingen offiziell eröffnet und damit die Grundlage für den Bau der „Zentralen Bussteiganlage“ (ZBA) geschaffen. Auf dem neuen Parkplatz stehen künftig 32 Pkw-Stellplätze, zusätzlich zwei barrierefreie Stellplätze sowie fünf Motorradstellplätze zur Verfügung.