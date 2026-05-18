Der neue P+R-Parkplatz am Bahnhof Maichingen ist ein wichtiger Baustein für die geplante Mobilitätsdrehscheibe. Die Gesamtanlage soll Barrierefreiheit bieten.

Die Stadt Sindelfingen hat den neuen P+R-Parkplatz am Bahnhof Maichingen offiziell eröffnet und damit die Grundlage für den Bau der „Zentralen Bussteiganlage“ (ZBA) geschaffen. Auf dem neuen Parkplatz stehen künftig 32 Pkw-Stellplätze, zusätzlich zwei barrierefreie Stellplätze sowie fünf Motorradstellplätze zur Verfügung.

„Der neue P+R-Parkplatz ist ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung des Bahnhofs Maichingen zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe. Mit der geplanten Zentralen Bussteiganlage verbessern wir künftig den Umstieg zwischen Bus und S-Bahn und stärken den öffentlichen Nahverkehr nachhaltig. Zeitnah nach meinem Amtsantritt haben wir mit der Umsetzung begonnen“, wird Oberbürgermeister Markus Kleemann (CDU) in einer Mitteilung aus dem Rathaus zitiert.

Maichingen ist ein wichtiger Umsteigepunkt

Ziel der neuen Bussteiganlage ist es, die bislang verteilten Bushaltestellen am Bahnhof in einer modernen, barrierefreien Anlage zusammenzuführen und die Verknüpfung zwischen Busverkehr und S-Bahn deutlich zu verbessern. Die bisherigen Bushaltestellen am Bahnhof sollen dabei durch eine moderne und vollständig barrierefreie Lösung ersetzt werden. Rund 130 Busse täglich machen den Bahnhof Maichingen bereits heute zu einem wichtigen Umsteigepunkt. Geplant sind dort vier zentrale Haltepunkte, um Anschlüsse besser aufeinander abzustimmen und Wege für Fahrgäste zu verkürzen.

Die neue Bussteiganlage wird vollständig barrierefrei ausgebaut und unter anderem mit dynamischen Fahrgastinformationsanzeigen sowie einer öffentlichen Toilette ausgestattet. Damit will die Stadt den öffentlichen Nahverkehr stärken und gleichzeitig die Mobilität für Menschen mit Einschränkungen verbessern.

Gesamtanlage soll im Sommer 2027 fertig sein.

Der Baubeginn für die Bussteiganlage ist für Frühjahr 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung der Gesamtanlage ist für Juni/Juli 2027 geplant. Für das Projekt will sich die Stadt um Fördermittel bemühen, der entsprechende Förderantrag wird derzeit vorbereitet.