Der Effekt überlappt sich mit den ersten Tagen der 12-Uhr-Regel. Experten hatten im Vorfeld die Befürchtung geäußert, dass diese die Preise treiben statt senken könnte.
09.04.2026 - 04:30 Uhr
München/Brüssel/Berlin - In Deutschland sind die Benzinpreise zuletzt wieder ein gutes Stück schneller gestiegen als in den benachbarten EU-Ländern. Während sich Superbenzin hierzulande vom 30. März bis zum 6. April um rund 11 Cent verteuerte, legte es in den Nachbarländern meist nur um einige Cent zu, wie aus Daten der EU-Kommission mit Stand Mittwochnachmittag hervorgeht. Nur Dänemark erlebte mit etwa 9 Cent einen ähnlich starken Anstieg. In Polen und Österreich sanken die Preise sogar, dies ging aber auf staatliche Maßnahmen zurück.