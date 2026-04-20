Bei den Spritpreisen ist nach der Talfahrt der vergangenen zwei Wochen die Luft raus. Es geht nur noch minimal nach unten und der Sprung zur Mittagszeit deutet eher in Richtung Stagnation.
20.04.2026 - 13:35 Uhr
München - Die Talfahrt der Spritpreise hat an Schwung verloren. Rund um den kräftigen mittäglichen Preissprung am Montag deuteten die Zahlen nur noch bei Diesel nach unten, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Superbenzin der Sorte E10 war nach dem Sprung sogar minimal teurer als zur gleichen Zeit am Vortag. Das könnte auf eine Stagnation oder sogar wieder steigende Preise für Benzin hindeuten.