Vor allem Diesel gibt nach - der Abstand zwischen den beiden Kraftstoffen hat sich inzwischen mehr als halbiert. E10 gibt es vereinzelt unter 2 Euro.
17.04.2026 - 09:13 Uhr
München - Die langsame Entspannung an den Tankstellen geht weiter: Vor allem Diesel, aber auch Superbenzin der Sorte E10 werden billiger. Im bundesweiten Tagesschnitt kostete E10 pro Liter 2,077 Euro, wie der ADAC mitteilte. Das waren 1,2 Cent weniger als am Vortag. Diesel verbilligte sich sogar um 2,6 Cent auf 2,211 Euro pro Liter.