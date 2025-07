Mehr Bus, mehr Takt, mehr Zukunft: Ab dem 1. August fährt im Welzheimer Wald die neue Linie 263. Der Regiobus soll den ländlichen Nahverkehr revolutionieren.

Frank Rodenhausen 30.07.2025 - 11:00 Uhr

Am Kirchplatz in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) rollt ein wie aus dem Ei gepellter, glänzender Bus ins Bild. 350 PS unter der Haube, klimafreundlich, leise, gespeist von Bio-CNG. WLAN und USB-Steckdosen an Bord, mit elektrisch ausfahrbarer Rollstuhlrampe ausgestattet. In den Scheiben spiegelt sich die Welzheimer Fachwerkkulisse. Rudersbergs Bürgermeister Raimon Ahrens zückt das Handy und macht ein Selfie.