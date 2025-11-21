Welche Verkehrsmittel nutzen Bürgerinnen und Bürger am häufigsten? Darum geht es in einer großen Mobilitäts-Studie.

dpa 21.11.2025 - 11:39 Uhr

Berlin - Das Auto ist das wichtigste Verkehrsmittel in Deutschland - steht aber häufiger ungenutzt herum. Autos werden im Durchschnitt pro Tag immer weniger genutzt, wie die Studie "Mobilität in Deutschland" im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums ergab. Demnach wird fast die Hälfte der Autos an einem durchschnittlichen Tag nicht bewegt - 2008 sei lediglich ein Drittel der Autos am Tag stehen geblieben.