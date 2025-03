Die italienische Reederei Moby Lines bietet faszinierende Routen im Mittelmeer an, um die Inseln Sardinien, Korsika, Sizilien und Elba auf bequeme und praktische Art zu erreichen.

Die Mittelmeer-Inseln bequem mit Moby Lines entdecken

Mit einer großen Auswahl an Routen ermöglicht Moby Lines es Reisenden, angenehm ihre Reise zu planen und durchzuführen. Der in der fünften Reeder-Generation geführte Konzern umfasst eine der modernsten Flotten auf dem Mittelmeer. Diese verkehren u. a. zwischen Livorno und Olbia, Neapel und Palermo, Genua und Bastia sowie Piombino und Portoferraio.

Faszinierende Inselwelten erleben

Auf den traumhaften Inseln finden Besucher neben tollen Stränden eine vielfältige Kultur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Beispielsweise Bastia auf Korsika gilt mit seiner historischen Altstadt als ein Ziel antiker Faszination, welches schon allein einen Besuch wert ist. Nach Korsika gelangen Reisende von Livorno aus in nur vier Stunden und 30 Minuten und können, wenn sie schon am Vorabend an Bord übernachten wollen, das Angebot MOBY Night buchen.

Komfort und Unterhaltung an Bord

Der umfangreiche Service an Bord der Flotte von Moby Lines gestaltet eine Reise auf See so angenehm wie möglich. Zudem verspricht der Aufenthalt auf dem Schiff ereignisreiche Ferienerlebnisse und macht damit den Weg in den Urlaub auch ein Stück weit zum Ziel.

Besonders imposant sind die Neubauten Moby Fantasy und Moby Legacy, zwei der größten Fährschiffe der Welt, welche in den letzten Monaten die Flotte erweitert haben. Mit einer Länge von 237 Metern, einer Breite von 33 Metern und einer Bruttoraumzahl von 69.500 Tonnen ist die Moby Legacy – zusammen mit ihrem Schwesterschiff Moby Fantasy – die größte bisher gebaute Passagierfähre der Welt. Beide bieten Platz für 3000 Passagiere und 3850 Lademeter für PKW, LKW und andere rollende Ladung und verfügen über 440 geräumige Kabinen sowie exzellente Restaurants und vielfältige Unterhaltungsoptionen für die ganze Familie.

Nachhaltige Technologie für umweltfreundliche Reisen

Auf einigen Schiffen, darunter die Moby Fantasy und Moby Legacy, sowie die Moby Aki und Moby Wonder, bietet Moby Lines seinen Passagieren auch kostenfreies Wifi an. Dank der hohen Nachhaltigkeitsstandards sind sie zudem die fortschrittlichsten und technologisch anspruchsvollsten Fähren in Bezug auf Umweltschutz und Emissionsreduzierung im Mittelmeer. Die neuen Fährschiffe sind ausschließlich auf der Strecke Livorno-Olbia im Einsatz.

Flexibel reisen mit Auto und Haustier

Für deutsche Reisende, vor allem aus Süddeutschland, bietet sich besonders Genua als Abfahrtshafen an. Von München aus lässt sich der Hafen nach zirka 630 Kilometern erreichen, nach Livorno sind es zirka 720 Kilometer. Von dort geht es dann mit der Autofähre nach Korsika oder Sardinien – die jeweilige Insel lässt sich anschließend entspannt mit dem eigenen Auto erkunden. Dadurch haben Urlauber maximalen Komfort bei der Ausstattung. Auch Haustiere können bequem mit in den wohlverdienten Urlaub.