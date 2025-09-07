 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Lederwesten, Petticoats und Hasenkostüme

Mode bei Glemseck 101 Lederwesten, Petticoats und Hasenkostüme

Mode bei Glemseck 101: Lederwesten, Petticoats und Hasenkostüme
7
Fährt seit 45 Jahren Motorrad: Black Jack. Foto: Simon Granville

Wer Motorrad fährt, trägt Motorradkluft. Bei so manchem ist sie übersät mit zahlreichen Erinnerungsstücken, hinter denen immer ein Stück Lebensgeschichte steckt.

Eine mit Abzeichen bedeckte Lederkutte als stinknormales Kleidungsstück zu bezeichnen, wäre wohl fatal: Für die Mitglieder der Szene bedeuten sie Zugehörigkeit, zeugen oft von einer langen Geschichte auf zwei Rädern, sind ein angezogenes Tagebuch. Besonders vollgenähte Exemplare lassen sich auf dem Glemseck 101, einem der größten Motorradtreffen Europas, selbstredend besonders gut bestaunen – und wer nachfragt, bekommt oft wilde Geschichten zu hören.

 

„Der hier“, sagt ein Besucher auf die Frage, welcher Patch denn besonders viel bedeute, und tippt auf seine Brust: „40 Jahre Motorclub Ries“ steht da geschrieben. Die Kumpels steigen ein, präsentieren stolz Erinnerungen an die Elefantentreffen am Nürburgring und im Bayrischen Wald. Motorradfahrer Hansi zeigt einen Aufnäher vom MC Nördlingen her, seine Kutte ist von oben bis unten voll mit den Patches. „Wir sagen damit, das wir ganze viele Motorradfreunde haben“, sagt er. Das Glemseck 101 ist sein 15. Treffen dieses Jahr, mindestens vier kommen noch dazu. Seinen Kumpel Jogi zieht er mit aufs Foto, den hat er im vergangenen Jahr auf stolzen 25 Treffen gesehen. „Das sind Motorradfreundschaften“, betont Hansi.

Hansi (links) und sein Kumpel Jogi treffen sich regelmäßig auf Motorradevents. Foto: Simon Granville

Auch der 60-jährige Black Jack hat zu jedem seiner Aufnäher einiges zu berichten, einige davon zieren schon seit Jahrzehnten die Lederweste. „Ich fahre, seit ich 16 Jahre alt bin“, berichtet er. Einige der Clubs, die per Aufnäher auf seiner Kleidung verewigt sind, gibt es schon nicht mehr. Mindestens sechs Millionen Kilometer hat er in seinem Leben schon auf dem Motorrad gemacht, rechnet er vor – unfallfrei. „Ich dachte immer, wenn mal was passiert, fahr ich nicht mehr“, erzählt Black Jack. Eingetreten ist dieser Fall bisher nicht. „Man muss nach seiner Maschine gucken“, warnt er. Auch sein Motorrad-Alias hat übrigens eine Geschichte: Den Spitznamen habe er sich verdient, als er einst eine ordentliche Portion Jack Daniel's geleert habe.

Und was trägt man sonst? Während die Streetbunnycrew in ihren rosafarbenen Hasenkostümen von der Partie sind, hat sich manch anderer bei der Kleiderwahl sichtlich von Rock’n’Roll und Rockabilly inspirieren lassen. Die Köpfe zieren Mutton Chops, Pompadour-Frisuren, und mit Bandanas hochgebundene Haare. Streifen und Karo-Muster – wie jenes der ikonischen Startflagge – sind ebenso häufig vertreten. Uwe und Susanne, die aus Ostdeutschland kommen, haben sich für ihren ersten Besuch beim Glemseck 101 in Hosenträger und Petticoat geschmissen. „Es ist toll, mal in eine andere Zeit zu schlüpfen“, sagt Susanne.

Weitere Themen

Oldtimertour in Weil im Schönbuch: Traumautos ganzer Generationen

Oldtimertour in Weil im Schönbuch Traumautos ganzer Generationen

Hunderte Oldtimerfans kommen an den Schönbuchrand, um alte Schmuckstücke zu betrachten. Darunter Raritäten wie ein Wohnmobil aus den 1970er Jahren. Und das Ganze für kranke Kinder.
Von Holger Schmidt
Motorradtreffen bei Leonberg: Glemseck 101: Wo der Asphalt bebt und Reifen qualmen

Motorradtreffen bei Leonberg Glemseck 101: Wo der Asphalt bebt und Reifen qualmen

Zum 18. Mal sind Motorrad-Fans aus aller Welt zum Glemseck 101 gepilgert. Da geht es um PS, heiße Öfen – aber auch Soziales und die Gemeinschaft der Biker.
Von Sophia Herzog
Stundenlanger Feuerwehreinsatz: Scheune in Höfingen teilweise eingestürzt

Stundenlanger Feuerwehreinsatz Scheune in Höfingen teilweise eingestürzt

In Höfingen ist eine an ein Wohnhaus angebaute Scheune teilweise eingestürzt. Die Rettungskräfte haben bis in die frühen Morgenstunden Trümmerteile entfernt und die Ruine gesichert.
Von Sophia Herzog
Rohrau: Geselliges Picknick mit Rennfieber inklusive

Rohrau Geselliges Picknick mit Rennfieber inklusive

Zehn Jahre Picknick am Krebsbach: In Rohrau traf sich Jung und Alt zum Feiern, Plaudern – und zum traditionellen Bobby-Car-Rennen.
Von Jan-Philipp Schlecht
Einsatz in Döffingen: Feuerwehr öffnet Dach und löscht Glutnester

Einsatz in Döffingen Feuerwehr öffnet Dach und löscht Glutnester

Ein vermeintlich kleiner Schwelbrand im Dachgeschoss hat am Samstag in Grafenau einen aufwendigen Feuerwehreinsatz ausgelöst.
Von Jan-Philipp Schlecht
Zöliakie: Glutenfrei essen gehen im Kreis Böblingen

Zöliakie Glutenfrei essen gehen im Kreis Böblingen

Immer mehr Restaurants im Kreis Böblingen bieten glutenfreie Alternativen an – von hausgemachter Pizza bis zu eigenen Fritteusen für Schnitzel. Ein Überblick.
Von Janina Link
In Böblingen vor Gericht: Rentner begrapscht Geschwister

In Böblingen vor Gericht Rentner belästigt Geschwister

Ein Rentner hat in Böblingen zwei Geschwisterkinder sexuell belästigt. Besondere Tragik für die geschädigte Familie: Die Tochter ist bereits verstorben.
Von Ulrich Stolte
Hundesalon in Leonberg: Wie ein Straßenhund das Leben einer Leonbergerin verändert hat

Hundesalon in Leonberg Wie ein Straßenhund das Leben einer Leonbergerin verändert hat

Durch die Mischlingshündin Lexi fand Nada Touma ihre Berufung. Nun führt die Leonbergerin einen eigenen Hundefriseursalon – und zeigt, dass Neuanfänge immer möglich sind.
Von Laura Wallenfels
Politik nicht nur in Leonberg: Unsere Gesellschaft lebt vom Dialog

Politik nicht nur in Leonberg Unsere Gesellschaft lebt vom Dialog

Politiker in Bund, Land und im Lokalen machen sicher vieles nicht richtig, werden aber oft zu Unrecht bezichtigt, meint unser Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Von Thomas K. Slotwinski
Martina Lorenz aus Schönaich: Papierkunst statt Physiotherapie

Martina Lorenz aus Schönaich Papierkunst statt Physiotherapie

Martina Lorenz aus Schönaich gibt nach 45 Jahren ihre Physiopraxis auf und widmet sich ihrer zweiten Leidenschaft: Der Papierkunst.
Von Melissa Schaich
Weitere Artikel zu Glemseck 101 Motorrad Leonberg
 