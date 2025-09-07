Mode bei Glemseck 101 Lederwesten, Petticoats und Hasenkostüme
Wer Motorrad fährt, trägt Motorradkluft. Bei so manchem ist sie übersät mit zahlreichen Erinnerungsstücken, hinter denen immer ein Stück Lebensgeschichte steckt.
Eine mit Abzeichen bedeckte Lederkutte als stinknormales Kleidungsstück zu bezeichnen, wäre wohl fatal: Für die Mitglieder der Szene bedeuten sie Zugehörigkeit, zeugen oft von einer langen Geschichte auf zwei Rädern, sind ein angezogenes Tagebuch. Besonders vollgenähte Exemplare lassen sich auf dem Glemseck 101, einem der größten Motorradtreffen Europas, selbstredend besonders gut bestaunen – und wer nachfragt, bekommt oft wilde Geschichten zu hören.