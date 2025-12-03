2026 soll beim Modekonzern Hugo Boss ein «Jahr der Anpassung» werden. Ab 2027 verfolgt das Unternehmen optimistische Pläne.
03.12.2025 - 11:48 Uhr
Metzingen - Der Modekonzern Hugo Boss rechnet erst ab dem Jahr 2027 wieder mit besseren Geschäften. 2026 soll ein Übergangsjahr werden, wie das Unternehmen mit Sitz in Metzingen mitteilte. Sortiment und Vertrieb sollen im kommenden Jahr angepasst werden, Umsatz und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werden in dieser Zeit nach Unternehmensangaben wohl sinken.